Анкара, 10 мая, 2019, 17:54 — ИА Регнум. Высшая избирательная комиссия Турции опубликовала заявление, в котором подчеркивается: «Личностные нападки на судей и их дискредитация из-за вынесенного ими решения неприемлемы. Высшая избирательная комиссия продолжит свою работу, не придавая значения развернувшейся кампании давления, угроз, нападок, клеветы и оскорблений. Мы отвергаем связанные с этим высказывания и поступки в наш адрес и решительно их осуждаем».

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в заявлении говорится, что Комиссия единогласно признала необходимым дать комментарий по поводу высказываний, направленных против ее членов в связи с вынесением Комиссией 6 мая 2019 года решения об отмене результатов муниципальных выборов, проведенных в Стамбуле 31 марта 2019 года. Отмечается, что Комиссия, источником прав, обязанностей и ответственности которой является Конституция, предписала заново провести муниципальные выборы в Стамбуле с соблюдением надлежащего порядка. В своем заявлении Высшая избирательная комиссия поясняет: «После вынесения решения об отмене результатов муниципальных выборов в Стамбуле, 7 мая 2019 года председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу под эгидой парламента сделал заявление, содержащее угрозы, оскорбления, неправомерные обвинения и клевету на членов Комиссии. Он также зачитал вслух имена некоторых из них, сделав их мишенями для нападок и дискредитации». В своем заявлении Комиссия подытожила: «Решения Комиссии могут оспариваться и критиковаться с точки зрения права. Но личностные нападки на судей и их дискредитация из-за вынесенного ими решения неприемлемы».