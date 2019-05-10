Москва, 10 мая, 2019, 16:48 — ИА Регнум. Соболезнования в связи со смертью журналиста Сергея Доренко, скончавшегося 9 мая в Москве, выразил президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом сообщает в пятницу, 10 мая, пресс-служба Кремля.

Council.gov.ru Сергей Доренко

«Путин выразил соболезнования родным и близким Сергея Доренко в связи со смертью журналиста», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 9 мая в Москве в возрасте 59 лет скончался известный российский журналист, теле‑ и радиоведущий Сергей Доренко, попавший в ДТП. По данным врачей, смерть сотрудника СМИ наступила по «естественным причинам».

Известно, что Доренко будет похоронен в столице РФ на Троекуровском кладбище.

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