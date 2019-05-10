Саратов, 10 мая, 2019, 16:17 — ИА Регнум. В городе Вольске спикер Госдумы Вячеслав Володин и губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетили городской парк, который был открыт после масштабной реконструкции в прошлом году.

Saratov.gov.ru Вячеслав Володин и жители Вольска обсудили дальнейшее благоустройство города

Нынешняя зима стала первой для вновь созданного парка. Вячеслав Володин, Валерий Радаев и жители Вольска осмотрели, какие элементы благоустройства нужно обновить либо изменить перед началом летнего сезона.

«Городской парк оживает, его нужно совершенствовать, здесь должна играть музыка, появятся новые аттракционы, игровые площадки. Должно пройти год-два, чтобы газон и деревья укрепились, тогда это будет окончательно завершенный проект. Раньше здесь были заросли, заброшенный пруд, а теперь — красивый современный парк», — отметил Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы сообщил, что в Вольске планируется обустроить еще один сквер рядом с набережной, а благоустроенная пешеходная соединит набережную с городским парком. Эти проекты планируется реализовать до конца года.

«Помогать Вольску обязательно будем, чтобы город был красивым и благоустроенным. Город должен меняться и становиться лучше. Общественный совет здесь активный, он состоит из людей, которые сопричастны к городским задачам, заинтересованы, чтобы любой проект был выполнен в срок», — отметил Вячеслав Володин.

Напомним, в апреле 2017 года в рамках благотворительного проекта Вячеслава Володина началась масштабная реконструкция парка. Историко-культурный парк был фактически создан заново. В формировании новой концепции городского парка Вольска принимали участие горожане: после обсуждения с общественным советом были отобраны лучшие предложения.

На месте городского парка в начале XIX века находилась усадьба купца Алексея Сапожникова. Во второй половине XIX века его наследники продали городу дом вместе с садом. Был образован парк, который стал излюбленным местом отдыха горожан. Со временем территория парка заросла деревьями и кустарниками, строения и аттракционы обветшали, пруд заилился. В

2016 году жители Вольска обратились к Вячеславу Володину с просьбой оказать помощь в организации места отдыха для горожан, после чего началась реконструкция парка.