Вильнюс, 12 мая, 2019, 08:31 — ИА Регнум. Литва, в которой сегодня, 12 мая, проходит основной день голосования на выборах президента, изначально считалась страной с низким риском фальсификации — по крайней мере классических вариантов массового подкупа избирателей и похожих. Слишком маленькая страна, чтобы кто-то что-то и где-то не увидел. Однако в справедливости исхода незадолго до основного дня этих выборов засомневался ещё в недавнем прошлом бессменный председатель литовского Центризбиркома Зенонас Вайгаускас, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы

Его, судя по собственному заявлению в социальной сети Facebook, встревожило появление в интернете фотографий бюллетеней с отметками за кандидата от консерваторов Ингриду Шимоните.

«Это грубое нарушение избирательного законодательства. Голосование ещё не началось, ни один бюллетень ни один избиратель ещё не получил, а бюллетени за правильного кандидата уже готовятся! На бюллетени уже стоит печать, есть отметка в пользу одного из кандидатов. (…) Голосование начнётся только в понедельник, а голосовать можно будет со среды. Что это? Центральная избирательная комиссия обязана начать срочное расследование», — написал в Facebook Вайгаускас.

Он выразил возмущение, что в настоящий момент «готовятся заготовки, которые в день голосования пачками будут вбрасываться в урны для голосования». «Или ими будут заменять «не правильно» заполненные бюллетени избирателей», — добавил он.

Позже оказалось, что увиденные Вайгаускасом «гуляющие» по интернету уже отмеченные бюллетени — это якобы бюллетени литовцев, голосующих в иностранных государствах, где само голосование действительно началось много раньше, чем в самой Литве.

На этом якобы недоразумение можно было бы забыть, если не помнить о личности самого Вайгаускаса. Он руководил Центроизбиркомом Литвы 24 года, с 1994 по 2017. Лучше, чем он такие процессы не может не знать никто. Будучи чиновником на такой госслужбе Вайгаускас предпочитал очень сухо комментировать любую вероятность фальсификации выборов, однако потеряв пост, мог и начать говорить, не скрывают в самой Литве.

Примечательно, что именно при Вайгаускасе в Литве случилась самая «чудесная» победа на президентских выборах. В 2004 году гражданин США Валдас Адамкус, который уже по признанию в самой Литве даже не имел право баллотироваться, как не проживавший большую часть жизни в стране, (это право ему оформили задним числом, прописав, что он якобы всегда находился в литовском Шяуляй, что стало поводом о шутках про «тапочки Адамкуса», которые всегда были в Литве) проигрывал второй тур Казимере Прунскене. Однако ближе к полуночи компьютер Центризбиркома сломался и перестал выдавать данные. «Починили» его только под утро. Тогда и оказалось, что выиграл — Адамкус. Это потом аргументировали тем, что до полуночи данные шли из малых и сельских населённых пунктов, где фаворитом действительно была Прунскене, а когда компьютер якобы сломался — начали поступать данные из крупных городов, где фаворитом был Адамкус.

Председателем ЦИК Литвы в тот момент был тот самый Зенонас Вайгаускас, который в эти дни, уже не будучи на госслужбе, заявил о возможном подлоге в пользу Шимоните.

Напомним, в Литве сегодня, 12 мая, проходят выборы президента Литвы. За пост главы страны состязаются девять кандидатов: экономист Гитанас Науседа, действующий премьер Саулюс Сквернялис, экс-министр финансов Ингрида Шимоните, член Сейма Миндаугас Пуйдокас, член Сейма Наглис Путейкис, еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, депутат Европарламента Вальдемар Томашевски, депутат Европарламента Валентинас Мазуронис, общественный деятель Арвидас Юозайтис. Согласно опросам общественного мнения, во второй тур проходят Шимоните и Науседа. Второй тур состоится 26 мая.