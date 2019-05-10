Мадрид, 10 мая, 2019, 15:43 — ИА Регнум. «Володе восемь лет, он одет как солдат с головы до ног. Он несет автомат, который уже потерял свою привлекательность новой игрушки. Над ним летит вертолет — самый настоящий. Мальчик несет плакат с черно-белым портретом своего прадеда — тоже Владимира, Володи для друзей — погибшего в Ленинграде. На обороте — более знакомое лицо: это сам Сталин, лидер страны, который, пусть и принеся в жертву добрую часть своего народа, остановил смертоносное шествие нацистов по советской земле.

Александр Куликов ИА REGNUM Бессмертный полк в Волгограде

Сегодня исполняется 74 года тому подвигу, который обеспечил крах нацизма и будущее страны, где сегодня живут 140 миллионов благодарных своим советским предкам. Каждый русский выходит на марш с портретом родственника, и таким образом тысячи лиц из прошлого празднуют победу в настоящем», — так корреспондент испанского издания El Mundo описывает свои впечатления от акции «Бессмертный полк» 9 мая.

Российский лидер Владимир Путин утром принял военный парад, в котором участвовали больше 13 тысяч солдат в сопровождении тяжелого вооружения, такого как ракеты «Искандер» и «С-400», противоракетные установки «Тор» и «Бук», артиллерийские орудия и танки — в достаточном количестве, чтобы «встряхнуть» всех соседей, на местном и на мировом уровне, рассказывает испанское СМИ своим читателям.

«Асфальт еще дрожит от парада тяжелых бронированных машин, когда начинается более демократичный марш — Бессмертного полка. Россияне несут портреты своих родственников, которые сражались на войне, унесшей жизни более 27 миллионов человек, из которых 8 миллионов были солдатами… Та победа 1945 года выросла в значимости и сегодня является чем-то более масштабным, чем религия. Она работает как показавший свою состоятельность миф, ставший основанием для патриотизма и величия России, как мораль, чтобы руководствоваться при решении повседневных задач, как фон, позволяющий понять любую из национальных ошибок прошлого», — пишет El Mundo.

Изнутри этого шествия Россия кажется не гигантом, изголодавшимся по влиянию, но исторической общностью людей, знающих, что хотя самые тяжелые моменты позади, они всегда могут вернуться, признается корреспондент издания. При этом он отмечает, что дети несут, не различая, «шарики и автоматы, портреты диктаторов и фотографии дедушки». Люди делятся цветами и водой, поют патриотические песни, такие как «Катюша».

"По мере того, как приближается Красная площадь, эйфория среди людей нарастает. Как при паломничестве. Вплоть до того, что сам Путин присоединяется к маршу на финальном отрезке маршрута. Президент подошел к колонне в центре Москвы, неся портрет своего отца Владимира, получившего ранение, когда Красная армия пыталась прорвать кольцо вокруг Ленинграда. Вторая мировая война — самое демократичное, что есть у России, поскольку затрагивает всех», — резюмирует представитель El Mundo.