Аруша, Танзания, 10 мая, 2019, 14:42 — ИА Регнум. Власти Танзании намерены увеличить число туристов, запустив канатную дорогу до горы Килиманджаро. В настоящее время переговоры о реализации проекта ведутся с китайской и западной компанией, передает информационное агентство Reuters.

(сс) Koen Muurling Килиманджаро

По информации издания, ежегодно около 50 тысяч туристов совершают восхождение на Килиманджаро. Наличие канатной дороги сможет увеличить их число на 50%, заявляет заместитель министра туризма Танзании Константин Каньясу.

Точная длина, маршрут, а также выполнимость идеи в настоящее время находятся в стадии обсуждения.

Туризм — основное валютное поступление в бюджет Танзании. Страна известна своими пляжами, сафари в национальных парках и горой Килиманджаро.