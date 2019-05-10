Мехико, 10 мая, 2019, 14:34 — ИА Регнум. Запрет на использование одноразовой пластиковой посуды и пакетов принял парламент столицы Мексики города Мехико. Соответствующие изменения внесены в закон о твёрдых отходах города 9 мая. Об этом сказано в сообщении, размещённом в Twitter парламента города.

(сс) Sagar Chaudhray Пластиковая посуда

Изменение закона, поддержанное подавляющим большинством членов парламента, касается запрета на использование, продажу и распространение одноразовых пластиковых пакетов, посуды, трубочек для питья, обёрток.

Запрет будет вводиться постепенно на различные виды пластиковых изделий. Так, первыми под запрет попадут пластиковые пакеты: закон, запрещающий их использование и распространение вступит в силу уже в декабре 2020 года.

С января 2021 года запрет распространится на пластиковую одноразовую посуду, трубочки для питья, пластиковые обёртки и шарики, одноразовые контейнеры для перевозки еды и некоторые предметы женской гигиены с деталями из пластика.

Стоит отметить, что призывы к отказу от использования пластиковой посуды звучат уже во многих странах мира. Так, например, ИА REGNUM сообщало о планах Минприроды на введение запрета на продажу одноразовой пластиковой посуды в России. Цель такого запрета — сократить загрязнения окружающей среды.