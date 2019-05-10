Мадрид, 10 мая, 2019, 14:19 — ИА Регнум. Сербский теннисист Новак Джокович вышел без борьбы в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

(сс) Yann Caradec Новак Джокович

Это стало возможным из-за того, что соперник сербского спортсмена по матчу четвертьфинала хорват Мари Чилич снялся с турнира и отказался от дальнейшей борьбы.

Отметим, в матче полуфинала соперником Джоковича, являющимся первой ракеткой мира, станет победитель другого четвертьфинального противостояния между представителем Швейцарии Роджером Федерером и австрийцем Димиником Тимом.

Призовой фонд турнира составляет свыше 7 млн евро, он закончится 12 мая.

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