Киев, 10 мая, 2019, 12:30 — ИА Регнум. Новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому пока что закрыта дорога в Вашингтон. Об этом 10 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт, бывший военный представитель миссии Украины при НАТО Петр Гаращук.

Иван Шилов ИА REGNUM Шлагбаум

«Вашингтон… А я вам скажу, что в Вашингтон также закрыта дорога. Почему? Потому что сейчас президент США Дональд Трамп не воспринимает (Зеленского — ред.), как не воспринимал уходящего нашего президента (о Петре Порошенко, — ред.)», — сказал Гаращук.

По его словам, из этих соображений свой первый визит Зеленский должен совершить в Брюссель. Также он заявил, что постмайданные власти Украины больше имитировали сотрудничество с НАТО, чем реально взаимодействовали с Альянсом.

«Чрезвычайно важно сотрудничество Украины с НАТО. Вместе с тем, лозунги, которые звучали из уст нашего руководства: главы министерства иностранных дел (о Павле Климкине — ред.), президента, и реальные дела коренным образом отличались. Почему? За последние четыре года наша политика относительно вступления Украины в НАТО являлась провальной… Формата Украина-НАТО фактически не было», — возмутился Гаращук.

Как сообщало ИА REGNUM, избранный президент Украины Владимир Зеленский планируют поддерживать курс действующего лидера Петра Порошенко на интеграцию страны в ЕС и в НАТО, однако считает, что для вступления в Альянс нужен всенародный референдум.

6 мая в эфире одного из телеканалов советник Зеленского по вопросам коммуникации с международными партнерами Святослав Юраш заявил следующее:

«Всю (избирательную) кампанию мы постоянно повторяли про Евроатлантику, курс на которую мы прекращать не собираемся. Более того, мы собираемся его всячески поддерживать», — сказал он.

22 апреля президент США Дональд Трамп позвонил Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить с победой на президентских выборах. Также Трамп заявил о необходимости проведения реформ, в том числе в контексте продолжения искоренения коррупции на Украине.