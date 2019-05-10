Бишкек, 10 мая, 2019, 12:30 — ИА Регнум. Пожар произошёл на нефтебазе, расположенной в Киргизии в городе Джалал-Абаде. Об этом 10 мая сообщила пресс-служба МЧС Киргизии.

Wisconsin Department of Natural Resources Дым пожара

Возгорание произошло 10 мая около 10:00 по местному времени на нефтебазе, расположенной на улице Шерматова в Джалал-Абаде. К тушению пожара привлечены 10 пожарных расчётов, задействованы две автолестницы. При тушении возгорания огнеборцы используют пену.

На месте ЧП работают три водовоза и машина скорой помощи, а также представители Департамента водных ресурсов, МВД, и оперативная группа Центра управления кризисными ситуациями при МЧС республики.

С помощью сотрудников джалал-абадской службы Гражданской защиты с места происшествия и из жилых зданий, находящихся рядом с нефтебазой, были эвакуированы около 2 тысяч человек.

При пожаре пострадали и были госпитализированы два человека. Один из пострадавших — сотрудник пожарной службы, он получил ожоги лица. Второй пострадавший — сотрудник нефтебазы, он находится в отделении реанимации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве на золотодобывающей шахте в Колумбии. В результате ЧП пострадали 19 человек, все они были госпитализированы.