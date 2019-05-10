Вена, 10 мая, 2019, 11:26 — ИА Регнум. Власти Австрии поддерживают строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung министр экономики Австрии Маргарет Шрамбок.

Nord Stream 2 / Thomas Eugster Сварка труб для газопровода «Северный поток — 2»

По словам Шрамбок, официальная Вена поддерживает проект строительства газопровода «Северный поток — 2», так как он необходим для обеспечения долгосрочного энергоснабжения Европейского союза.

Шрамбок отметила, что Австрия также поддерживает другие каналы транспортировки газа, в том числе поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США.

«Но не вместо «Северного потока — 2», а в дополнение», — пояснила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США открыто заявляют, что они всеми силами противодействуют завершению строительства «Северного потока — 2», однако пока не добились своего.