Ереван, 10 мая, 2019, 11:22 — ИА Регнум. Если некоторые попытаются превратить Карабах в очаг контрреволюции, народ Арцаха (Нагорного Карабаха) превратит его в очаг революции. Об этом написал на своей странице в «Facebook» премьер-министр Армении Никол Пашинян.

primeminister.am Никол Пашинян и Бако Саакян

«В прессе часто пишут о том, что некоторые пытаются превратить Карабах в очаг контрреволюции. Поделюсь своими впечатлениями от последнего визита в Арцах: если некоторые попытаются превратить Карабах в очаг контрреволюции, народ Арцаха превратит его в очаг революции», — отметил Пашинян.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Армении Никол Пашинян провел День Победы, а также день освобождения Шуши, который также отмечается 9 мая, в Нагорном Карабахе.

8 мая президент Карабаха Бако Саакян, а также экс-президент Карабаха Аркадий Гукасян обратились к генпрокурору Армении с просьбой изменить меру пресечению первому президенту Карабаха, экс-президенту Армении Роберту Кочаряну, чтобы тот смог принять участие в праздничных мероприятиях в Степанакерте.

Обращение Саакяна и Гукасяна стало поводом для различных комментариев, в которых выражалось сомнение, что политическое руководство Нагорного Карабаха поддерживает политический курс, проводимый действующими властями Армении.