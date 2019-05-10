Москва, 10 мая, 2019, 11:27 — ИА Регнум. Пассажира, дравшегося с бортпроводниками, задержали сотрудники транспортной полиции в аэропорту «Домодедово». Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Табло в Домодедово

По словам Ирины Волк, в дежурную часть полиции аэропорта «Домодедово» поступила информация о драке на борту авиарейса, летевшего из Туниса в Москву. Нетрезвый пассажир, житель города Москвы 1982 года рождения, стал зачинщиком конфликта на борту воздушного судна.

Как пояснила Ирина Волк, нетрезвый мужчина вёл себя во время полёта вызывающе, выражался нецензурной бранью и устроил драку с двумя бортпроводниками.

Дебошир был оставлен сотрудниками транспортной полиции в отделение полиции в аэропорту «Домодедово». Мужчину привлекли к административной ответственности за распитие алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом.

Кроме того, в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве на транспорте общего пользования.

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