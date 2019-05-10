Кампала, 10 мая, 2019, 11:26 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и гуманитарные организации опасаются распространения лихорадки Эбола в Уганде, передает Deutsche Welle Swahili.

(сс) UNMEER Эбола

По информации издания, более 60 000 жителей пограничных с Угандой областей ДР Конго заражены Эболой. Многие из них вынуждены покинуть свои жилища и искать убежища от атак боевиков. Около 7000 беженцев остановились в школе, находящейся на расстоянии одного километра от границы ДР Конго и Уганды, сообщает гуманитарная организация Oxfam.

В настоящее время около 18 гуманитарных организаций, осуществляющих работу в районах, пострадавших от Эболы, сталкиваются с трудностями. Они не могут доставить помощь из-за действий боевиков.

В результате последней вспышки лихорадки Эбола, начавшейся в августе 2018 года, было зафиксировано более 1000 летальных исходов.