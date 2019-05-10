Киев, 10 мая, 2019, 10:36 — ИА Регнум. Украинская полиция подвела итоги празднования в стране Дня Победы 9 мая. В целом праздничные мероприятия на Украине прошли спокойно, без массовых столкновений, передает корреспондент ИА REGNUM.

Anatoly Zhdanov Георгиевская ленточка

Вместе с тем силовики открыли 5 уголовных производств и составили 13 административных протоколов, сообщает 10 мая пресс-служба МВД.

Также в полиции отметили, что в ходе празднования 9 мая было зарегистрировано 33 «резонансных события». Больше всего, подчеркивают в МВД, — в Днепропетровской, Николаевской областях и городе Киеве.

Силовое ведомство уточняет, что большинство нарушений касаются использования в ходе празднования «георгиевской ленточки» и другой запрещенной законодательством Украины символики (красные флаги, изображения серпа и молота), зарегистрировано 15 фактов.

МВД Украины не сообщает, сколько людей приняли участие в празднованиях Дня Победы в целом по стране и отдельно в Киеве.

Вместе с тем политолог Михаил Павлив в своем комментарии обращает внимание, что центральные украинские СМИ намеренно занижают число людей, отмечавших День Победы. Он подчеркивает, что, если верить СМИ, в акции в марше «Полка победы» в Киеве приняли участие — «пару сотен», «половина тысячи», «до тысячи» человек, хотя на самом деле праздновавших было на порядок больше.

«Очевидно, что они не могли не заметить десятков тысяч (если не больше) киевлян, пришедших почтить память погибших и отдать дань уважения победителям. Но написали и сказали в телеэфирах про «несколько сотен», ну «половина тысячи». Тут беда даже не в хозяевах СМИ (хотя и в них тоже), даже не в главных редакторах. А в том, что наши СМИ наполнили легионы одноклеточных, люто ненавидящих все, что связано с нашим святым праздником. Да, собственно, все, что с нами связано», — подчеркивает эксперт.

Политолог и дипломат Олег Волошин считает, что никто не сделал столько для придания второго дыхания и нового прочтения Дню Победы на Украине, как постмайданная власть.

«Они помогли избавить праздник от казенщины и излишней пафосности, сделав его определяющей вехой для людей наших взглядов, для всех сторонников мирной, многонациональной и разнообразной Украины. Почтить память павших в борьбе с нацизмом и его пособниками (включая тех, на кого сегодня равняются Вятрович и Ко) стало именно тем «гражданским долгом», который давно лишь в шутку вспоминают в контексте выборов. Эта смысловая вершина неизбежно должна быть и в воспитании наших детей», — заявил эксперт.

Отдельно Волошин отметил, что на протяжении 9 мая у Вечного огня в Киеве наблюдалось множество молодых людей с цветами.

ИА REGNUM напоминает — главным праздничным мероприятием 9 мая в Киеве стал марш «Бессмертного полка», который начался от метро Арсенальная и закончился у Вечного огня в парке Славы. В мероприятии приняли участие тысячи человек, несмотря на угрозы и противодействие со стороны радикалов. Аналогичные марши, хотя и в меньшем масштабе, состоялись в ряде городов Юго-Востока Украины.