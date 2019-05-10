Хельсинки, 10 мая, 2019, 10:42 — ИА Регнум. Финский хоккейный клуб «Йокерит» объявил о расторжении контракта со своим американским голкипером Райаном Заполски, об этом сообщает 10 мая официальный Twitter команды.

(сс) Markus Spiske Голкипер

Также сообщается, что соглашение между сторонами расторгнуто по обоюдному согласию.

Отметим, Заполски играл в «Йокертие» с 2016 года и в прошлом сезоне выиграл в 14 из 30 матчей с его участием в регулярном чемпионате КХЛ. В них он пропускал в средне 2,68 шайбы за матч и отражал 89,4% бросков по воротам. В двух матчах плей-офф пропустил пять шайб.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация о том, что новым голкипером «Йокерита» может стать вратарь клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Антти Ниеми, являющийся обладателем Кубка Стэнли 2010 года.