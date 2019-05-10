Вашингтон, 10 мая, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз призвал принять ряд мер против монополии компании в статье в The New York Times.

(сс) Knight Foundation Крис Хьюз

Хьюз рассказал, что на долю Facebook приходится около 80% от глобального дохода социальных сетей. Монопольное положение компании показывает и статистика. Социальными сетями пользуется более 70% американцев, причём большинство использует именно Facebook. Также широко используются другие приложения, принадлежащие компании. В частности, треть американцев использует Instagram, а пятая часть — WhatsApp. Общее же количество ежемесячных активных пользователей Facebook составляет около 2,3 триллионов. Это приводит к тому, что Facebook оказывает колоссальное влияние не только на экономику, но и на общественно-политическую жизнь.

Хьюз считает, что самой большой ошибкой федеральной торговой комиссии США (FTC) стало одобрение сделок по приобретению Instagram и WhatsApp компанией Facebook. Сооснователь Facebook предложил разделить Facebook на несколько компаний. Для этого FTC должна пересмотреть решение о сделках Facebook с Instagram и WhatsApp и отменить их. Причём это должно быть сделано в ближайшее время, так как в Facebook работают над взаимной интеграцией всех платформ, поэтому в дальнейшем их разделение станет невозможным.

«Американское правительство должно сделать две вещи: разрушить монополию Facebook и отрегулировать компанию, чтобы сделать ее более подотчетной американскому народу», — заявил Хьюз.

Он добавил, что для решения этой проблемы в США должно быть создано новое агентство, которое займётся регулированием технологических компаний. В фокус внимания этого агентства должны попасть и другие крупнейшие технологические компании включая Google и Amazon.

В качестве удачного примера подобных решений он привёл дела в отношении IMB и Microsoft, которые помешали становлению монополий этих компаний в сфере персональных компьютеров и интернета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 апреля генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймсобъявила о начале расследования в связи с несанкционированным сбором 1,5 контактных данных администрацией Facebook. Компании может грозить штран на сумму до $5 млрд.