Мадрид, 10 мая, 2019, 10:18 — ИА Регнум. Голландская теннисистка Кики Бертенс обыграла представительницу Чехии Петру Квитову в четвертьфинальном матче турнира в Мадриде.

(сс) Steven Pisano Кики Бертенс

Бертенс обыграла чешскую спортсменку в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

Соперницы провели на корте 1 час 19 минут. За это время Бертенс, являющаяся седьмой ракеткой мира, ни разу не подала навылет, допустила три дойных ошибки и смогла реализовать пять брейк-пойнтов. Её оппонентка, являющаяся номером два в мировом рейтинге, дважды подала навылет, три раза ошиблась при подаче и реализовала один брейк-пойнт.

Счет личных встреч спортсменок стал ничейным 3−3.

Соперницей Кики Бертенс в финале станет представительница Соединенных Штатов Слоан Стивенс, являющейся восьмой ракеткой мира.