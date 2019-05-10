Москва, 10 мая, 2019, 09:28 — ИА Регнум. 10 мая в российский прокат выходит военная драма режиссера Павла Лунгина «Братство». В основе картины подлинные события афганской войны — вывод 108-й мотострелковой дивизии с Чарикарской равнины и операция по спасению пленных воинов. Она создана по воспоминаниям участника боевых действий, генерала Николая Ковалева. В ролях Кирилл Пирогов, Ян Цапник, Виталий Кищенко, Федор Лавров и другие.

Цитата из к/ф «Братство». реж. Павел Лунгин. 2019. Россия Солдаты

У картины еще до выхода на экран сложилась непростая прокатная история. Первоначально показ был запланирован на 9 мая 2019 года. Одна уже в апреле некоторые политики, в частности член Совета Федерации Игорь Морозов, ссылаясь на мнения воинов-афганцев, обратилась в Министерство культуры с просьбой об отмене или переносе выхода картины. Они обосновывали свое решение тем, что в фильме «не правдиво» описываются события. Между тем, сам режиссер неоднократно подчеркивал, что лента создана с большой любовью и уважением к героям, и поэтому картина обязана быть честной. 10 апреля председатель Государственной думы Вячеслав Володин на утреннем заседании попросил членов комитета по культуре и по обороне, а также депутатам, имеющим отношение к войне в Афганистане, посмотреть и оценить на «правдивость» фильм режиссера Павла Лунгина «Братство».И все же Министерство культуры приняло решение передвинуть премьеру картины на 10 мая, чтобы не привязывать выход к великой дате и снять общественное напряжение. Позже глава ведомства Владимир Мединский, объясняя причину выдачи прокатного удостоверения, отметил, что все граждане прекрасно знают, в каком состоянии в то время находились наши вооруженные силы. И хотя сценарий Мединский признал ошибкой, однако, весомых поводов, прежде всего нарушения законодательства, для отказа в министерстве найдено не было.