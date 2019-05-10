Иркутск, 10 мая, 2019, 08:55 — ИА Регнум. Массовые лесные пожары в Иркутской области происходят вследствие отсутствия своевременных и достаточных мер по ликвидации возгораний. Эти обстоятельства стали возможными ввиду ненадлежащей работы органов лесного хозяйства, заявили в Байкальской природоохранной прокуратуре. Надзорное ведомство настаивает на привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

38.mchs.gov.ru Пожарные борются с лесным пожаром

«Одним из примеров несвоевременного принятия противопожарных мер и несогласованности действий всех уполномоченных органов и учреждений является пожар, произошедший 7 мая 2019 на территории Большеголоустненского участкового лесничества, к его тушению приступили несвоевременно.

С учетом неблагоприятных погодных условий (сильный ветер) промедление способствовало переходу огня на особо охраняемую природную территорию федерального значения и до начала противопожарной работы площадь горения существенно увеличилась.

При очевидной недостаточности имеющихся сил и средств для локализации и ликвидации пожара, недопущения факта его распространения на особо ценные леса Прибайкальского национального парка и близлежащие населенные пункты меры по наращиванию сил и средств своевременно не приняты, что стало причиной возникновения угрозы п. Большое Голоустное и введения режима чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне», — заявили в прокуратуре.

Там же отметили, что сложившаяся ситуация свидетельствует о ненадлежащем исполнении министерством лесного комплекса Иркутской области (а также подведомственным ему учреждениям) полномочий по осуществлению охраны лесов от пожаров, а также — о некачественной работе Федерального государственного бюджетного учреждения «Заповедное Прибайкалье» по сохранению уникальных и эталонных природных участков в части проведения противопожарных мероприятий.

«С целью устранения выявленных нарушений в правительство региона внесено представление, в котором изложена необходимость скорейшего понуждения Министерства лесного комплекса области к принятию реальных, действенных и исчерпывающих мер по охране лесов от пожаров, недопущению перехода огня на земли особо охраняемых природных территорий», — отмечается в официальном сообщении Байкальской природоохранной прокуратуры.

Напомним, особый противопожарный режим, введённый на территории Иркутской области, не уберег лесные угодья от масштабных пожаров. Из-за опасности их распространения на жилые дома и постройки в ночь на 8 мая пришлось эвакуировать 54 жителя деревни Тихонова Падь и 30 жителей из посёлка Большое Голоустное. По состоянию на 9 мая на землях лесного фонда Иркутской области действовало 27 пожаров, их площадь составляла 16 898 га.

Тем не менее, губернатор Приангарья Сергей Левченко утверждает, что ситуация с лесными пожарами находится под контролем.

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