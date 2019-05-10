Москва, 10 мая, 2019, 08:35 — ИА Регнум. Российский актёр театра и кино Максим Виторган — сын другого известного советского и российского актера Эммануила Виторгана, пока ещё числящийся мужем телеведущей Ксении Собчак, заявил, что от широкого празднования Дня Победы в России следует отказаться, так как нынешнему поколению отмечать «уже нечего». Об этом Виторган написал на своей странице в социальной сети Instagram.

(сс) putnik Максим Виторган на концерте-митинге в поддержку кандидата в мэры Москвы Алексея Навального на проспекте Сахарова 6 сентября 2013 года

По мнению Виторгана, День Победы — это праздник тех, кто одержал её и выстрадал. А вот тех, кто празднует День Победы сейчас «с плясками и танчиками», Виторган осуждает.

Нынешнему поколению актер советует сочувствовать, помнить, и приложить все усилия, чтобы трагедия 70-летней давности больше не повторилась. Сам День Победы он предлагает переименовать в «День тишины».

Виторган надеется, что когда-то «человечество повзрослеет» и победу над нацизмом оно будет отмечать тихими воспоминаниями о героизме и подвиге народа.

Чтобы не провоцировать обсуждение Виторган закрыл комментарии под своим сообщением. К нему он также прикрепил изображение «красного мака» — это символ победы над нацистами, который принят на Западе.

Напомним, что 9 мая в России отмечалась 74-я годовщина победы в Великой Отечественной войне.

Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на Красной площади во время парада Победы, заявил, что в целом ряде государств осознанно искажают события войны, «возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацизму, бесстыдно врут своим детям, предают своих предков». Российский лидер подчеркнул, что «наш святой долг — защитить подлинных героев».

Путин возглавил шествие «Бессмертного полка» в Москве. Общаясь с журналистами после мероприятия он заявил, что память о Великой Отечественной войне и подвиге народа нельзя вытравить, даже если захотеть.

«Практически каждую семью в нашей стране затронула трагедия войны, в каждой семье это есть, и помнить об этом мы будем всегда», — сказал президент.