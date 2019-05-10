Хельсинки, 10 мая, 2019, 08:58 — ИА Регнум. Финский хоккейный клуб «Йокерит» может в ближайшее время заполучить в свой состав голкипера команды НХЛ «Монреаль Канадиенс» Антти Ниеми, сообщает 10 мая Satakunnan Kansa.

(сс) Michael Miller Антти Ниеми в составе хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз»

По данным источника, Ниеми должен будет заменить на должности голкипера «Йокерита» представителя США Райана Запольски.

Отметим, последние два сезона Ниеми играл за клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс» и в прошедшем сыграл в 17 матчах, отражая в среднем 88,7% бросков по воротам.

Напомним, Антти Ниеми является обладателем Кубка Стэнли 2010 года, который он выиграл в составе команды «Чикаго Блекхоукс». Также хоккеист играл за «Питтсбург», «Сан-Хосе», «Даллас» и «Флориду». Кроме этого, Ниеми является бронзовым призером олимпийских игр в Сочи в 2014 года в составе финской хоккейной сборной.