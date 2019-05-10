Вашингтон, 10 мая, 2019, 05:50 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп назвал себя единственным, кто способен сдерживать своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, давно и прочно завоевавшего репутацию «ястреба». Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме.

Джон Болтон и Дональд Трамп

Трамп прокомментировал сообщения о недовольстве стратегией США по Венесуэле, предложенной Болтоном. Он отметил, что в этом вопросе у Болтона — жесткая позиция, и это нормально.

«Честно говоря, я сдерживаю [нрав] Джона, что довольно удивительно», — приводит слова главы США Politico.

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Трамп добавил, что его помощники придерживаются разных взглядов и среди них есть «немного более миролюбивые», чем Болтон. Американский президент признался, что советник по нацбезопасности ему нравится.

Ранее The Washington Post писала о критике главы США в адрес Болтона. Трамп, отмечала газета, жаловался своим помощникам на желание советника втянуть его в военный конфликт в Венесуэле.

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