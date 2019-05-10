Пекин, 10 мая, 2019, 05:25 — ИА Регнум. Китайское министерство обороны выразило протест и сделало представление США в связи с ранее опубликованным докладом Пентагона о военных угрозах со стороны КНР. Об этом говорится в опубликованном заявлении минобороны Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США. Противостояние

Американская сторона в своем докладе не учла факты и извратила правду, а также допустила безответственные заявления в отношении оборонной политики Китая. Черное в документе выдано за белое, отмечают в оборонном ведомстве КНР.

В Пекине подчеркнули, что власти США годами публикуют подобный документ, подрывающий взаимное доверие двух стран и отравляющий атмосферу развития их отношений. Китайская сторона призвала объективно относиться к своей оборонной сфере, прекратить публикацию подобных докладов и действовать в пользу развития китайско-американских отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американское минобороны направило в конгресс доклад о Китае, в котором говорится, в частности, что трансграничный проект «Один пояс — один путь» Пекин использует для прикрытия своей военной экспансии и создания сети военных баз за границей.

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