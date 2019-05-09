Челябинск отметил День Победы шумно и радостно — фоторепортаж
Челябинск, 10 мая, 2019, 01:28 — ИА Регнум. В Челябинске День Победы встретили парадом Победы и шествием Бессмертного полка, почтив память героев. Ветераны и молодёжь вместе принимали участие в праздничных мероприятиях и развлечениях.
Рустам Шаимов ИА REGNUM
Парад Победы в Челябинске
Смотрите фоторепортаж Рустама Шаимова и Георгия Лисицкого для ИА REGNUM.
Рустам Шаимов ИА REGNUM
Почётный гость парада
Рустам Шаимов ИА REGNUM
Парад Победы в Челябинске
Рустам Шаимов ИА REGNUM
Парад Победы в Челябинске
Рустам Шаимов ИА REGNUM
Парад Победы в Челябинске
Рустам Шаимов ИА REGNUM
Парад Победы в Челябинске
Рустам Шаимов ИА REGNUM
Парад Победы в Челябинске
Рустам Шаимов ИА REGNUM
Парад Победы в Челябинске
Рустам Шаимов ИА REGNUM
Парад Победы в Челябинске
Рустам Шаимов ИА REGNUM
Парад Победы в Челябинске
Рустам Шаимов ИА REGNUM
Гости парада
Рустам Шаимов ИА REGNUM
Парад Победы в Челябинске
Рустам Шаимов ИА REGNUM
Проход военной техники
Рустам Шаимов ИА REGNUM
Парад Победы в Челябинске
Рустам Шаимов ИА REGNUM
Парад Победы в Челябинске
Рустам Шаимов ИА REGNUM
Парад Победы в Челябинске
Рустам Шаимов ИА REGNUM
Ветераны — почётные гости парада
Рустам Шаимов ИА REGNUM
Ветераны — почётные гости парада
Рустам Шаимов ИА REGNUM
Ветераны — почётные гости парада
Рустам Шаимов ИА REGNUM
Ветераны — почётные гости парада
Георгий Лисицкий ИА REGNUM
Ветераны — почётные гости парада
Георгий Лисицкий ИА REGNUM
Ветераны — почётные гости парада
Рустам Шаимов ИА REGNUM
День Победы на Площади Революции в Челябинске
Рустам Шаимов ИА REGNUM
Парад Победы в Челябинске
Рустам Шаимов ИА REGNUM
Бессмертный полк
Рустам Шаимов ИА REGNUM
Бессмертный полк
Рустам Шаимов ИА REGNUM
Бессмертный полк
Рустам Шаимов ИА REGNUM
Вода для горожан
Рустам Шаимов ИА REGNUM
Развлечения на улицах города
Георгий Лисицкий ИА REGNUM
Парад Победы в Челябинске
Георгий Лисицкий ИА REGNUM
Парад Победы в Челябинске
Георгий Лисицкий ИА REGNUM
Парад Победы в Челябинске
Георгий Лисицкий ИА REGNUM
Парад Победы в Челябинске
Георгий Лисицкий ИА REGNUM
Проход военной техники
Георгий Лисицкий ИА REGNUM
Проход военной техники
Георгий Лисицкий ИА REGNUM
Развлечения на улицах города
Георгий Лисицкий ИА REGNUM
День Победы в Челябинске
Георгий Лисицкий ИА REGNUM
День Победы в Челябинске