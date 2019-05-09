Челябинск, 10 мая, 2019, 01:28 — ИА Регнум. В Челябинске День Победы встретили парадом Победы и шествием Бессмертного полка, почтив память героев. Ветераны и молодёжь вместе принимали участие в праздничных мероприятиях и развлечениях.

Рустам Шаимов ИА REGNUM Парад Победы в Челябинске

Смотрите фоторепортаж Рустама Шаимова и Георгия Лисицкого для ИА REGNUM.

Рустам Шаимов ИА REGNUM Почётный гость парада

Рустам Шаимов ИА REGNUM Парад Победы в Челябинске

Рустам Шаимов ИА REGNUM Парад Победы в Челябинске

Рустам Шаимов ИА REGNUM Парад Победы в Челябинске

Рустам Шаимов ИА REGNUM Парад Победы в Челябинске

Рустам Шаимов ИА REGNUM Парад Победы в Челябинске

Рустам Шаимов ИА REGNUM Парад Победы в Челябинске

Рустам Шаимов ИА REGNUM Парад Победы в Челябинске

Рустам Шаимов ИА REGNUM Парад Победы в Челябинске

Рустам Шаимов ИА REGNUM Гости парада

Рустам Шаимов ИА REGNUM Парад Победы в Челябинске

Рустам Шаимов ИА REGNUM Проход военной техники

Рустам Шаимов ИА REGNUM Парад Победы в Челябинске

Рустам Шаимов ИА REGNUM Парад Победы в Челябинске

Рустам Шаимов ИА REGNUM Парад Победы в Челябинске

Рустам Шаимов ИА REGNUM Ветераны — почётные гости парада

Рустам Шаимов ИА REGNUM Ветераны — почётные гости парада

Рустам Шаимов ИА REGNUM Ветераны — почётные гости парада

Рустам Шаимов ИА REGNUM Ветераны — почётные гости парада

Георгий Лисицкий ИА REGNUM Ветераны — почётные гости парада

Георгий Лисицкий ИА REGNUM Ветераны — почётные гости парада

Рустам Шаимов ИА REGNUM День Победы на Площади Революции в Челябинске

Рустам Шаимов ИА REGNUM Парад Победы в Челябинске

Рустам Шаимов ИА REGNUM Бессмертный полк

Рустам Шаимов ИА REGNUM Бессмертный полк

Рустам Шаимов ИА REGNUM Бессмертный полк

Рустам Шаимов ИА REGNUM Вода для горожан

Рустам Шаимов ИА REGNUM Развлечения на улицах города

Георгий Лисицкий ИА REGNUM Парад Победы в Челябинске

Георгий Лисицкий ИА REGNUM Парад Победы в Челябинске

Георгий Лисицкий ИА REGNUM Парад Победы в Челябинске

Георгий Лисицкий ИА REGNUM Парад Победы в Челябинске

Георгий Лисицкий ИА REGNUM Проход военной техники

Георгий Лисицкий ИА REGNUM Проход военной техники

Георгий Лисицкий ИА REGNUM Развлечения на улицах города

Георгий Лисицкий ИА REGNUM День Победы в Челябинске