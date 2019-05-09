Мадрид, 10 мая, 2019, 00:19 — ИА Регнум. Сенсации со знаком плюс. Практически для всех: болельщиков, специалистов, спортивных чиновников. Исключая, разумеется, потерпевших фиаско игроков «Барселоны» и «Аякса». 7 мая «Ливерпуль» разгромил «Барселону» — 4:0, днем позже «Тоттенхэм» взял реванш за домашнее поражение у «Аякса» — 3:2. Итоги полуфинальных баталий Лиги чемпионов подводятся в этом обзоре.

Save the Dream Лионель Месси

По большому счету «Ливерпуль» не должен столь крупно обыгрывать каталонцев. Команды будто поменялись ролями. Голевые моменты в первом тайме создавали барселонцы, а забивали только ливерпульцы. Судьба будто возвращала «Ливерпулю» то, что недодала по ходу первого поединка на «Камп Ноу». Тогда острее действовали гости, а цель поражали хозяева, итог — 3:0.

Это виделось приговором. Признаться, не очень верилось, что «Ливерпуль» на своем «Энфилде» отыграет фору в три мяча. Могли, наверное, отыграть. Однако не у «Барсы», одной из лучших, если не лучшей команды Европы. Во главе с самим Месси. Все шло к тому, что испанский клуб минимум один-то мяч «положит». Исхожу из того, что видел. Блистательный аргентинец дважды пытался забить, но тщетно. Его партнеры, Суарес, к примеру, тоже могли отличиться.

Save the Dream Лионель Месси

Но, повторюсь, судьба хранила «Ливерпуль». Конечно, не только, и не столько везением можно объяснить сногсшибательный успех британской команды. Опять же не скажешь, что хозяева прекрасной арены «Энфилд» именно переиграли «Барселону». Нет и еще раз нет. В уровне командных взаимодействий гости не уступили, иногда в чем-то даже превосходили. В розыгрышах комбинаций, культуре паса.

На сей раз «Ливерпуль» превзошел соперника и очень значительно в реализации голевых моментов, что отразилось на итоговом результате. Впрочем, первый мяч каталонцы отчасти «привезли» себе сами. Непростительная ошибка на своей половине, просто-таки чудовищная скидка мяча, не глядя, игроку британцев… Дальше все как по нотам. Четкий розыгрыш, удар в дальний угол ворот, кипер тащит сложнейший мяч. Добивание, словно в дворовых баталиях, в пустые ворота — 1:0.

Повторюсь, реализация моментов у британцев оказалась на высочайшем уровне. Как и комбинации, к ним приводившие. Мячи забивались в жестком противодействии с оппонентами — ногами, головой.

Все-таки во втором пропущенном голе есть, на мой взгляд, доля вины голкипера. Да, комбинация британцев хороша, но мяч скользнул по ладони, коснулся спины, и рикошетом от нее влетел в сетку — 2:0. Странно, неужели наметились изъяны в технике у классного стража Тер Штегена? Скорее, нет. Просто, полагаю, нервы сдали. Колоссальное напряжение прямо в воздухе витало. Хотя немцы слывут людьми с устойчивой психикой.

(сс) Олег Дубина. Football.ua Тер Штеген

Третий мяч, как говорят в подобных случаях, не берущийся. Настолько был хорош, неотразим удар в верхний угол. Только взглядом провожают такие мячики, ничего не сделаешь. Прыгай, не прыгай — бесполезно. А четвертый гол… Знаменитый уругваец испанской «Барселоны» Суарес признался, что они, барселонцы, в том моменте в детство впали. Оказалось, даже знаменитые мастера иногда склонны к необъяснимым ошибкам. Тем, наверное, и хорош футбол.

…На послематчевой пресс-конференции тренер победителей Юрген Клопп приоткрыл секрет предматчевых переживаний. С его слов, он не очень-то верил в окончательный успех своих подопечных. А кто верил? Мало кто. Вот мы тоже отводили всего пять процентов на общую победу «Ливерпуля», помните? Все-таки невозможное стало возможным. И это прекрасно!

Давно наблюдаю за тренерской работой немецкого специалиста. Еще со времен дортмундской «Боруссии», которую он возглавлял. Во всех его жестах, манере держать себя, проявлении эмоций сквозит благородство. Никогда не глумится над поверженным соперником, не беснуется от счастья в минуты триумфа. Таким людям нельзя не симпатизировать.

И после шикарной победы над «Барселоной» Клопп сдержанно вел себя, ненавязчиво выказывая уважение коллегам из команды-оппонента. К слову, Юргена звали работать в Россию, конкретно в «Локомотив». Разумеется, отказался. Будем откровенны, честны: наш чемпионат — не его уровень.

(сс) Tim Reckmann Юрген Клопп

После оглушительного успеха «Ливерпуля» многими из нас, видимо, ожидался финал с участием британцев и голландцев из «Аякса». Роскошным представлялся матч. «Подпортил» ожидания именно лондонский «Тоттенхэм». Отвлечемся от эмоций и признаем: футболисты из столицы Англии заслужили победу, а с ней долгожданный выход в финал. Их спортивный подвиг вполне сопоставим с ливерпульским.

Забить три мяча во втором тайме, проигрывая после первой половины 0:2, дорогого стоит. Вероятно, замечательные голландские ребята «забыли», что перед ними — очень классные мастера из «Тоттенхэма». Возможно, имела место некая расслабленность, но это, извините, несерьезно.

Британцы в некоторые моменты заметно переигрывали хозяев поля. Даже в дриблинге превосходили, комбинационной манере, командных действиях. И характером оказались сильнее. Словом, кто-то из юношей «Аякса», судя по всему, пока не готов выступать в финале самого престижного в Европе клубного футбольного турнира.

Эмблема футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур»

Не зря мы высказывали опасения по поводу ответного поединка в Амстердаме на предмет результата. «Аякс» побеждал в гостях и, увы, неважно выступал дома. Традиция подтвердилась, к великому сожалению для поклонников этой красивейшей команды.

…Кто-то рискнет теперь утверждать, что в финале непременно победит «Ливерпуль»? Дескать, дважды подряд он не должен уступить заветный трофей. Никто никому никаких гарантий здесь не даст. Посмотрим, оценим, проанализируем. Насладимся большой игрой!