Великий Новгород, 9 мая, 2019, 22:10 — ИА Регнум. Зал воинской славы Великого Новгорода в ближайшее время переедет в здание киноцентра «Россия». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, об этом сегодня, 9 мая, в ходе рабочей встречи с Марией Пантелейчук, назначенной главой архивной службы региона, заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

gelmint Киноцентр «Россия»

Он отметил, что с пожеланиями по переезду Зала воинской славы давно обращаются ветераны.

«Мы приняли решение разместить музей на площадке «Киноцентра». Безусловно, мы сохраним все возможности для кинопоказа, в том числе показа архивных кинохроник, фильмов патриотической, образовательной направленности. Но параллельно это будет большой Зал воинской славы», — заявил губернатор.

По его словам, он уже обратился к городскому совету ветеранов «вместе с мэром сделать дизайн-проект, определиться, как это будет удобнее, чтобы сами ветераны решили, что и как они хотят там разместить».

Напомним, Зал воинской славы был открыт 20 января 2012 года в здании на улице Чудинцева, дом 11/62 (бывший новгородский Дом архитектора) — через дорогу от здания Киноцентра «Россия» и сквера со стелой «Великий Новгород — город воинской славы». Кинотеатр в нынешнем здании киноцентра был открыт в 1963 году, сейчас это — областное учреждение, он входит в состав «Новгородского областного театрально-концертного агентства».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2008 году Великому Новгороду было присвоено звание «Город воинской славы». Памятную стелу в сквере у киноцентра установили в Великом Новгороде в канун 65-летия Великой Победы — 8 мая 2010 года.