Балашиха, Московская область, 9 мая, 2019, 22:20 — ИА Регнум. В подмосковной Балашихе прошли праздничные мероприятия, посвящённые 74-летию Победы в Великой Отечественной войне. На площади Славы ветеранов поздравили дети и представители администрации города.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вечный огонь

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Флаг

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парад Победы в Балашихе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вынос знамени

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вынос знамени

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ветераны

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Танцевальный коллектив

Торжественный митинг открыли поздравительными речами председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сегрей Юров. Затем участники митинга возложили цветы к Вечному огню у памятника воинам-землякам, отдавшим свою жизнь за Родину. Память погибших почтили минутой молчания и залповым выстрелом из оружия в воздух.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сергей Юров

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Залп

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Залп

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цветы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цветы

«Бессмертный полк» прошёл по центральным улицам Балашихи от школы №1 по проспекту Ленина, улицам Советская и Парковая до площади у Ледового дворца «Арена», где затем состоялся концерт. Праздничный концерт открыл Вальс Победы. К танцующим участникам могли присоединиться и зрители.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парад Победы в Балашихе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парад Победы в Балашихе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парад Победы в Балашихе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парад Победы в Балашихе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парад Победы в Балашихе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парад Победы в Балашихе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ветераны на Дне Победы в Балашихе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ветераны на Дне Победы в Балашихе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM У Вечного огня

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бессмертный полк

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бессмертный полк

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День Победы в Балашихе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парад Победы в Балашихе

Праздничное мероприятие закончится вечерним салютом.