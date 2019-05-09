День Победы в Балашихе: митинг и «Бессмертный полк»
Балашиха, Московская область, 9 мая, 2019, 22:20 — ИА Регнум. В подмосковной Балашихе прошли праздничные мероприятия, посвящённые 74-летию Победы в Великой Отечественной войне. На площади Славы ветеранов поздравили дети и представители администрации города.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Вечный огонь
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Флаг
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Парад Победы в Балашихе
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Вынос знамени
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Вынос знамени
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ветераны
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Танцевальный коллектив
Торжественный митинг открыли поздравительными речами председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сегрей Юров. Затем участники митинга возложили цветы к Вечному огню у памятника воинам-землякам, отдавшим свою жизнь за Родину. Память погибших почтили минутой молчания и залповым выстрелом из оружия в воздух.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Сергей Юров
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Залп
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Залп
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Цветы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Цветы
«Бессмертный полк» прошёл по центральным улицам Балашихи от школы №1 по проспекту Ленина, улицам Советская и Парковая до площади у Ледового дворца «Арена», где затем состоялся концерт. Праздничный концерт открыл Вальс Победы. К танцующим участникам могли присоединиться и зрители.