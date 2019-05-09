Пекин, 9 мая, 2019, 21:47 — ИА Регнум. Заведующий Международным отделом ЦК КПК, «патриарх» китайской дипломатии Ян Цзечи принял в Пекине секретаря кабинета министров Великобритании, советника премьер-министра по национальной безопасности Марка Седвилла,сообщает 9 мая Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Пояс и путь

В ходе обсуждения состояния и перспектив двусторонних отношений, собеседники высказались за развитие «золотой эры отношений» Пекина и Лондона, расширение «многопрофильного» сотрудничества, реализацию достигнутых сторонами договоренностей.

По мнению участников переговоров, интересам народов обеих стран соответствует углубление взаимодействия, в том числе в рамках инициативы «Пояса и пути».