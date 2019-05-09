Улан-Батор, 9 мая, 2019, 21:42 — ИА Регнум. Праздничные мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, прошли в Улан-Баторе. В рамках праздника состоялась церемония возложения венков к мемориалу советским воинам на горе Зайсан и к памятнику Маршалу Советского Союза Г.К. Жукова, который в 1939 году участвовал в боях с японскими милитаристами на монгольской реке Халхин-Гол, сообщает 9 мая Синьхуа.

Gov.mn Памятник советским воинам в Монголии

Почтить память выдающегося полководца по традиции пришли послы союзных республик бывшего СССР, представители российской общественности в Улан-Баторе, делегации трудовых коллективов Монголии. В столице уже пятый год подряд прошла акция «Бессмертный полк».

Мероприятия были организованы при поддержке Министерства обороны Монголии, мэрии Улан-Батора, Российского центра науки и культуры, дипломатических представительств Российской Федерации, Белоруссии и Казахстана.