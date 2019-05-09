Пекин, 9 мая, 2019, 21:38 — ИА Регнум. В ближайшие дни Пекин с визитом посетит партийная делегация партии Гоминдан из Тайваня во главе с бывшим партийным председателем Хун Сючжу,сообщает 9 мая Синьхуа со ссылкой на заявления официального представителя Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуана.

VOA Хун Сючжу

Консультации КПК с крупнейшей партией Тайваня, которая находится в оппозиции действующему президенту Цай Иньвэнь, но недавно выиграла муниципальные выборы и находится на подъеме, отвечают интересах двух берегов Тайваньского пролива и будущему объединенной китайской нации, считают в китайском правительстве.

«Материковая часть Китая будет работать с людьми из всех слоев общества на острове, развивая отношения и создавая перспективы взаимодействия», — подчеркнул Ма Сяогуан.

Отметим, что Гоминьдан, ставший противником КПК в Гражданской войне 1945−1949 годов, в настоящее время настроен на сотрудничество с материком, а его отношения с Коммунистической партией нормализованы.