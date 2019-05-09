Радиостанция «Говорит Москва» подтвердила гибель Сергея Доренко
Москва, 9 мая, 2019, 21:15 — ИА Регнум. Радиостанция «Говорит Москва», которой руководил Сергей Доренко, подтвердила его гибель. Сообщение опубликовано на сайте СМИ.
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Гвоздика
«Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко погиб. Радиостанция официально подтверждает эту информацию», — говорится в тексте.
Ранее о смерти Доренко рассказал в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.
«Погиб как жил — на крутом вираже», — написал он.
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