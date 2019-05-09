Гётеборг, Швеция, 9 мая, 2019, 20:59 — ИА Регнум. При посадке самолёта в Швеции произошло задымление. Об этом сообщает издание Göteborgs Posten.

Thor Thorsson Аэропорт. Гётеборг

ЧП произошло сегодня, 9 мая, в Гётеборге. По последним данным, на борту воздушного судна, следовавшего из Стокгольма в Гетеборг, находилось около 100 пассажиров.

Пассажирский самолет осуществил благополучную посадку. На месте происшествия работали спасатели.

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