Кишинёв, 9 мая, 2019, 20:53 — ИА Регнум. В столице Молдавии Кишинёве 9 мая руководство страны — президент Игорь Додон и премьер Павел Филип — возложили цветы на Мемориале Славы, после чего празднования разделились на несколько партийных мероприятий. Как передает ИА REGNUM, Партия социалистов во главе с Игорем Додоном организовала марш «Бессмертный полк» по центральному проспекту Кишинева, в то время как правящая Демпартия устроила празднования у Кафедрального собора, где работала полевая кухня.

Presedinte.md Бессмертный полк. Кишинев

При этом премьер-министр Павел Филип настаивал, что в этот день в Молдавии отмечают два праздника — День Победы и День Европы. «Они тесно взаимосвязаны между собой. В борьбе с фашизмом участвовала практически вся единая Европа. Через пять лет после этой победы Европа возродилась из руин и создала политический проект, который мы видим сегодня — объединенная и процветающая Европа. 9 мая мы чтим героев, которые боролись за мир, и думаем о европейском будущем нашей страны», — сказал Филип.

Президент Додон, шедший во главе колонны «Бессмертного полка» рядом с послом России в Молдавии Олегом Васнецовым, сказал, что «никто никогда не украдет этот праздник у молдавского народа». «Традиционно в нашей стране в этот день отмечается День Победы, как бы кто ни пытался это изменить. Я знаю, что 9 мая в Молдове навсегда останется Днем Победы», — добавил он.

Число участников шествия Додон оценил в 60 тыс. человек.

Лидер правящей Демпартии и фактический руководитель страны Владимир Плахотнюк на праздничных мероприятиях не появился, поздравив граждан через Facebook. 9 Мая он назвал «праздником мира и единения» и призвал политиков к «сотрудничеству вместо войны».

Представители правого оппозиционного блока ACUM провели собственную акцию. Они сказали, что празднуют День Европы и «день памяти и скорби», что в каждой семье в Молдавии есть те, кто пострадал на этой войне, поэтому «в ней не может быть ни победителей, ни побежденных».

Отметим, что хотя подавляющее большинство жителей Молдавии традиционно отмечают 9 мая День Победы, местные политики в последние 15 лет превратили эту дату в предмет постоянной политической полемики.

В соответствии с принятым коммунистическими властями страны в 2003 году законом, ветераны Великой Отечественной войны в Молдавии уравнены в правах с теми, кто был составе румынской армии, воевавшей до 1944 года на стороне Гитлера. С 2006 года — также в период власти коммунистов — в Молдавии одновременно с Днем Победы стали отмечать «День Европы».

В 2010 году лидер молдавских либералов Михай Гимпу, занимавший тогда пост и.о. президента страны, заявлял, что Молдавия во Второй мировой войне является проигравшей страной. Наконец, в апреле 2017 года, уже при президенте Додоне, парламент Молдавии утвердил поправки в законодательство, предполагающие, что 9 мая в республике одновременно с Днем Победы официально отмечается «День Европы».