Москва, 9 мая, 2019, 20:39 — ИА Регнум. Журналист Сергей Доренко погиб, сообщил 9 мая мэр Москвы Сергей Собянин.

Council.gov.ru Сергей Доренко

«Погиб Сергей Доренко. Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил — на крутом вираже. Честно — страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно», — написал мэр в Twitter.

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Ранее СМИ сообщили, что Доренко упал с мотоцикла. За его жизнь боролись врачи.

Сергей Доренко руководил радиостанцией «Говорит Москва».