Саранск, 9 мая, 2019, 20:21 — ИА Регнум. В Саранске патриотическое шествие «Бессмертный полк» объединило более 30 тыс. граждан — гостей и жителей города. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Пресс-служба правительства Мордовии Начало шествия

Пресс-служба правительства Мордовии Участников шествия приветствуют из окна

Традиционно в шествии принял участие глава Мордовии Владимир Волков, он нес портрет отца — Дмитрия Алексеевича Волкова. Отец руководителя республики в 1939 году был призван в Красную Армию. Служил в 389-м стрелковом полку, затем в 51-м кавалерийском эскадроне. В мае 1942 года в боях за город Изюм, прикрывая товарищей, Дмитрий Волков был тяжело ранен в ногу. После излечения был комиссован. С конца 1942 года продолжил работу в колхозе «Свободный труд». Затем долгое время до выхода на пенсию работал лесничим в Краснослободском районе.

Пресс-служба правительства Мордовии Глава Мордовии Владимир Волков в рядах «Бессмертного полка»

Участники кульминационного мероприятия в рамках празднования Дня Победы прошли по проспекту Ленина от площади Стратонавтов до Советской площади. Завершилась акция возложением цветов к Вечному огню на площади Победы.

Шествие также проходило в других городах и районах республики, на территории региона участниками акции стали более 36 тыс. человек.