Махачкала, 9 мая, 2019, 20:30 — ИА Регнум. В Дагестане, как и по всей стране, широко отметили 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В праздничных мероприятиях в городе Махачкале приняли участие свыше 30 тысяч человек, сообщили ИА REGNUM 9 мая в пресс-службе главы региона.

Пресс-служба главы РД День Победы в Дагестане

Первое торжественное мероприятие началось уже в 09:30. Представители органов власти республики во главе с руководителем Дагестана Владимиром Васильевым возложили венки и цветы к мемориалу Славы сотрудников МВД. Тем самым участники акции почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.

В 10:00 на центральной площади города состоялся торжественный митинг в честь Дня Победы. На мероприятие были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, а также участники боевых событий в Афганистане. С импровизированной сцены прозвучали слова благодарности фронтовикам и слова признательности за подвиг советского народа.

После митинга его участники отправились в парк имени Ленинского комсомола на возложение цветов к памятнику воину-освободителю на аллее Героев Советского Союза. Колонну из украшенных в честь праздника микроавтобусов на всём пути сопровождали сотни горожан. У Вечного огня память павших на войне солдат почтили минутой молчания и троекратным оружейным салютом.

Пресс-служба главы РД Дагестан. «Бессмертный полк« — 2019

Мемориальные торжества продолжились на воинском кладбище, куда делегация во главе с руководителем республики Владимиром Васильевым пришла отдать дань памяти и уважения погибшим героям. Участники шествия возложил венки и цветы к монументу и могилам Героев Советского Союза.

Около 14:00 на центральной площади Махачкалы стартовало одно из главных мероприятий празднования — шествие «Бессмертного полка», которое проводилось в столице Дагестана уже в четвертый раз. Под звучание фронтовых песен за военными музыкантами, возглавившими марш, следовали представители военно-патриотического движения «Юнармия», подразделения махачкалинского гарнизона, парадные расчеты сотрудников МВД и ФСБ, участники афганских событий и кадеты.

Вслед за ними от площади к Родопскому бульвару прошла колонна с главой республики Владимиром Васильевым и председателем правительства Артёмом Здуновым. Лидер субъекта держал в руках портрет Магомета Гаджиева — капитана второго ранга, первого дагестанца, ставшего Героем Советского Союза. Премьер республики пришел на шествие с портретами деда Николая Здунова и прадеда Ивана Лобанова.

Далее следовала колонна работников МВД Дагестана и детей полицейских, которые несли фотографии коллег и родителей, погибших при исполнении служебных обязанностей. Портреты прадедов, дедов, отцов пронесли и именитые дагестанцы — отец Хабиба Нурмагомедова, старший тренер сборной команды республики по боевому самбо Абдулманап Нурмагомедов, победительница чемпионата мира по кондитерскому искусству Шахсалан Исаева, модельер Шамхал Алиханов и другие.

Своё шествие колонна завершила в сквере имени одного из известнейших дагестанских поэтов XX века Сулеймана Стальского. Здесь, на площадке Аварского музыкально-драматического театра и летней площадке Дагестанской государственной филармонии, были организованы праздничные концерты с участием эстрадных артистов и танцевальных коллективов.

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Как сообщало ИА REGNUM , в 2018 году в шествии «Бессмертного полка» в Махачкале приняли участие порядка 16 тысяч человек во главе Владимиром Васильевым. В сумме на Северном Кавказе акция тогда собрала более 350 тысяч жителей округа. Самым масштабным шествие выдалось в Ставрополе, где на марш вышли около 60 тысяч человек.