Москва, 9 мая, 2019, 19:45 — ИА Регнум. Более 70 авиарейсов были задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Об этом сегодня, 9 мая, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

ЕршовКВН Шереметьево

Так, по состоянию на 19:40 мск в аэропорту «Домодедово» задержаны одиннадцать рейсов, ещё семь отменены; в аэропорту «Шереметьево» задержан 51 рейс; во «Внуково» задержаны шесть рейсов.

Причины задержки и отмены рейсов в столичных аэропортах не сообщаются.

Как передавалоИА REGNUM, авиационная часть парада Победы была отменена из-за плохих метеоусловий в Москве 9 мая.