Иваново, 9 мая, 2019, 19:37 — ИА Регнум. 47 тысяч жителей Ивановской области встали в колонны «Бессмертного полка» и пронесли по улицам городов региона портреты своих родных и близких — ветеранов, участников Великой Отечественной войны, героев трудового фронта. Только в Иванове в шествии памяти приняли участие 27,5 тысячи жителей, сообщила пресс-служба правительства региона.

Пресс-служба администрации Иванова «Бессмертный полк» в Иванове

Колонны Бессмертного полка прошли от мемориала Героям фронта и тыла по Шереметевскому проспекту к площади Революции, по проспекту Ленина до площади Пушкина. На всем пути следования полка звучали песни военных лет. На площади Революции школьники развернули многометровое Знамя Победы.

Глава региона Станислав Воскресенский присоединился к шествию с портретом своего прадеда Воскресенского Александра Ивановича. Александр Воскресенский — гвардии старшина, по официальным данным, погиб при освобождении польского Кракова в 1944 году, до сих пор причина его гибели не установлена. Мэр города Иванова Владимир Шарыпов в «Бессмертном полку» шел с портретом своего деда Вадима Григорьевича Ершова: призванный в 1944 году, он освобождал Европу, затем был отправлен на Дальний Восток, воевал в Маньчжурии, прошел через весь Китай, прошел все Курильские острова до Шикотана.

«Бессмертный полк» стал продолжением мероприятий ко Дню Победы в регионе. Утром в областном центре состоялись церемонии возложения цветов к воинским захоронениям и мемориалам боевой славы, прошел торжественный митинг и парад войск Ивановского гарнизона. Завершится празднование Дня Победы, по традиции, праздничным фейерверком в 22:00.