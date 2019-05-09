Казань встретила День Победы парадом — фоторепортаж
Казань, 9 мая, 2019, 19:24 — ИА Регнум. В Казани прошёл торжественный парадный марш, который продолжится шествием «Бессмертного полка» с участием горожан.
Даниил Шведов ИА REGNUM
День Победы в Казани
ИА REGNUM публикует фоторепортаж Даниила Шведова о лучших моментах казанского праздника.
Даниил Шведов ИА REGNUM
День Победы в Казани
Даниил Шведов ИА REGNUM
Парад Победы
Даниил Шведов ИА REGNUM
Парад Победы
Даниил Шведов ИА REGNUM
Ветераны
Даниил Шведов ИА REGNUM
Парад Победы
Даниил Шведов ИА REGNUM
Гости парада
Даниил Шведов ИА REGNUM
Парад Победы
Даниил Шведов ИА REGNUM
Парад Победы
Даниил Шведов ИА REGNUM
Парад Победы
Даниил Шведов ИА REGNUM
Парад Победы
Даниил Шведов ИА REGNUM
Парад Победы
Даниил Шведов ИА REGNUM
Парад Победы
Даниил Шведов ИА REGNUM
Проход военной техники
Даниил Шведов ИА REGNUM
Проход военной техники
Даниил Шведов ИА REGNUM
Парад Победы
Даниил Шведов ИА REGNUM
День Победы в Казани
Даниил Шведов ИА REGNUM
Почётные гости
Даниил Шведов ИА REGNUM
Почётные гости
Даниил Шведов ИА REGNUM
Почётные гости
Даниил Шведов ИА REGNUM
Почётные гости
Даниил Шведов ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Казани
Даниил Шведов ИА REGNUM
Почётные гости
Даниил Шведов ИА REGNUM
Гости парада
Даниил Шведов ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Казани
Даниил Шведов ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Казани
Даниил Шведов ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Казани
Даниил Шведов ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Казани
Даниил Шведов ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Казани
Даниил Шведов ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Казани
Даниил Шведов ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Казани
Даниил Шведов ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Казани