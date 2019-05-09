Казань, 9 мая, 2019, 19:24 — ИА Регнум. В Казани прошёл торжественный парадный марш, который продолжится шествием «Бессмертного полка» с участием горожан.

Даниил Шведов ИА REGNUM День Победы в Казани

ИА REGNUM публикует фоторепортаж Даниила Шведова о лучших моментах казанского праздника.

Даниил Шведов ИА REGNUM День Победы в Казани

Даниил Шведов ИА REGNUM Парад Победы

Даниил Шведов ИА REGNUM Парад Победы

Даниил Шведов ИА REGNUM Ветераны

Даниил Шведов ИА REGNUM Парад Победы

Даниил Шведов ИА REGNUM Гости парада

Даниил Шведов ИА REGNUM Парад Победы

Даниил Шведов ИА REGNUM Парад Победы

Даниил Шведов ИА REGNUM Парад Победы

Даниил Шведов ИА REGNUM Парад Победы

Даниил Шведов ИА REGNUM Парад Победы

Даниил Шведов ИА REGNUM Парад Победы

Даниил Шведов ИА REGNUM Проход военной техники

Даниил Шведов ИА REGNUM Проход военной техники

Даниил Шведов ИА REGNUM Парад Победы

Даниил Шведов ИА REGNUM День Победы в Казани

Даниил Шведов ИА REGNUM Почётные гости

Даниил Шведов ИА REGNUM Почётные гости

Даниил Шведов ИА REGNUM Почётные гости

Даниил Шведов ИА REGNUM Почётные гости

Даниил Шведов ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Казани

Даниил Шведов ИА REGNUM Почётные гости

Даниил Шведов ИА REGNUM Гости парада

Даниил Шведов ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Казани

Даниил Шведов ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Казани

Даниил Шведов ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Казани

Даниил Шведов ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Казани

Даниил Шведов ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Казани

Даниил Шведов ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Казани

Даниил Шведов ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Казани