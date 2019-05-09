Оренбург, 9 мая, 2019, 19:50 — ИА Регнум. В Оренбурге вечером 9 мая прошла акция «Бессмертный полк». По официальным данным, она собрала 45 тысяч человек. С каждым годом акция становится всё многочисленнее, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Колонну «Бессмертного полка» возглавили кадеты

Наталья Хомутова ИА REGNUM До начала акции оренбуржцы посещают мемориальный комплекс «Вечный огонь», чтобы отдать дань памяти воинам, которые погибли на поле боя в годы Великой Отечественной войны, а также тем, кто оказался эвакуированным в Оренбург и не смог вернуться на фронт

Наталья Хомутова ИА REGNUM Акция «Бессмертный полк» в Оренбурге

Стоит отметить, что мероприятие не было политизированным. Чиновники разного ранга также шли в колонне, но они не выделялись. Акцию по праву можно назвать народной.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Участники акции в начале колонны

По ходу движения многокилометрового людского потока на обочинах стояла полиция, которая запрещала выходить на проезжую часть. Вливание в колонну пытались сдерживать и волонтеры. Однако прорыв этих цепочек всё же происходил, и по ходу движения участников Бессмертного полка становилось всё больше.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Поток казался бескрайним

Наталья Хомутова ИА REGNUM По краям колонны цепью шли волонтеры

Наталья Хомутова ИА REGNUM Финал движения колонны

Наталья Хомутова ИА REGNUM На акцию приходили целыми семьями

Наталья Хомутова ИА REGNUM По словам сопровождающих, такие участники-колясочники без проблем уже третий год подряд вливаются в ряды «Бессмертного полка» по ходу движения колонны.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Герой смотрит на героев. Василию Григорьевичу Русанову 100 лет. Он воевал в Белоруссии, на Украине, в Польше. День Победы встретил в Чехословакии