Богота, 9 мая, 2019, 19:18 — ИА Регнум. Как минимум 19 человек пострадали при взрыве на золотодобывающей шахте на северо-западе Колумбии. Об этом 9 мая сообщает газета El Tiempo.

Kevin.B Скорая помощь. Колумбия

По предварительным данным, ЧП случилось в муниципалитете Ремедиос (департамент Антьокия) рано утром 9 мая. В региональное пожарное отделение поступил вызов с шахты «Провиденсия», которая является собственностью компании «Гран Коломбия Голд».

Приняв сообщение о взрыве, пожарные и медики выехали на место происшествия. Ими были обнаружены 19 рабочих с травмами разной степени тяжести. Все пострадавшие были госпитализированы.

Властями департамента начато расследование причин и обстоятельств взрыва. На данный момент точная причина произошедшего не названа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о разливе 80 тонн жидкой стали на сталелитейном заводе в Турции. В результате аварии пострадали одиннадцать человек.