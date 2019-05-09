Реюньон, Франция, 9 мая, 2019, 18:39 — ИА Регнум. Мужчина 33-х лет подвергся нападению акулы у побережья французского острова Реюньон в Индийском океане во время занятий сёрфингом. Об этом 9 мая сообщает новостной портал Imaz Press Réunion.

Сёрфер

Нападение акулы произошло около полудня по местному времени недалеко от коммуны Сен-Лё. Мужчина, занимавшийся сёрфингом, в результате атаки акулы лишился ноги.

Экстренными службами острова немедленно были приняты меры по спасению сёрфингиста. Мужчину вытащили из воды и передали в руки медиков, уже дежуривших на берегу.

Пострадавший был доставлен в порт около 16 часов по местному времени. Медики сделали всё, чтобы спасти жизнь раненого, но, к сожалению, он скончался.

Отмечается, что за несколько минут до нападения акулы префект Реюньона издал коммюнике, где призвал быть особенно бдительными тех, кто занимается водными видами спорта, чтобы избежать атак акул.

Также сообщается, что в течение 72 часов будет проводится патрулирование акватории острова непосредственно возле места нападения акулы на человека, чтобы предупредить новые возможные атаки.

Стоит отметить, что это нападение акулы на человека уже второе в текущем году, произошедшее возле острова Реюньон. Всего же за последние восемь лет было зафиксировано 24 случая нападений акул на людей, 11 из которых были смертельными.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении акулы на девочку 10-ти лет в американском штате Флорида. Акула укусила ребёнка во время купания за ногу и руку. К счастью, укусы были не опасны для жизни.