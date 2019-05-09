Тула, 9 мая, 2019, 17:45 — ИА Регнум. 150 тысяч человек встали в колонны «Бессмертного полка» в городе-герое Туле 9 Мая, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Уже в шестой раз жители региона прошли колоннами с портретами родных и близких — участников Великой Отечественной войны.

Управление пресс-службы правительства Тульской области «Бессмертный полк» в Туле возглавили ветераны Великой Отечественной войны

«Бессмертный полк» начал свое шествие сразу после военного парада: с улицы Менделеевской его участники прошли через площадь Ленина по главному проспекту и завершили шествие в Центральном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова. Возглавили колонну ветераны Великой Отечественной войны: в открытых машинах их торжественно провезли по центру Тулы. Шествие сопровождал духовой оркестр, из передвижных колонок играла музыка, исполнялись военные песни, которые были собраны жителями региона в рамках проекта «45 песен Победы».

Управление пресс-службы правительства Тульской области Губернатор Тульской области пронес портреты своих дедов-фронтовиков

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, как и в прошлом году, прошел с портретами своих дедов. Старший лейтенант Иван Богатырев. С августа 1941 года он командовал ротой мотострелкового полка. В октябре был тяжело ранен в оборонительном бою под Смоленском. Иван Ефимович награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией». Василий Дюмин был призван на службу в 18 лет и направлен на Дальний Восток, где участвовал в войне с Японией. Он был старшим сержантом, заместителем командира пулеметного взвода. В одном из боев он в числе первых бросился в окопы врага и сумел уничтожить двух вражеских солдат, за что был удостоен медали «За Отвагу».