Москва, 9 мая, 2019, 17:59 — ИА Регнум. Столкновение двух легковых автомобилей с автобусом произошло на северо-востоке Москвы. Об этом 9 мая сообщила пресс-служба УГИБДД по городу.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

ДТП случилось на пересечении улиц Коминтерна и Шушенской. С автобусом столкнулись автомобили марок Nissan и Lada.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали семь человек. Среди пострадавших есть дети.

В настоящее время из-за аварии осложнено движение автомобилей в районе улицы Коминтерна.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Башкирии, в результате которого погибли два человека, пострадали пятеро. Авария произошла в в Дюртюлинском районе Башкирии.