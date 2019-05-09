Чебоксары, 9 мая, 2019, 17:27 — ИА Регнум. В столице Чувашии на Красной площади прошли митинг, парад Победы и шествие «Бессмертного полка». Праздник продолжается — пройдут концерты, завершится празднование салютом Победы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Ветеран

В полдень на главной площади Чебоксар прошёл митинг и торжественное прохождение сводного полка Чебоксарского гарнизона и военной техники. Поздравляя с Днём Победы ветеранов войны, жителей и гостей города, глава Чувашии Михаил Игнатьев сказал, что «74 года назад завершилась самая жестокая война на земле, которая унесла десятки миллионов человеческих жизней». Из Чувашии на фронт были призваны 210 тыс. человек, из них более половины сложили свои головы в сражениях, умерли от ран или пропали без вести.

ИА REGNUM Участники Великой Отечественной войны

«Сколько бы времени ни прошло, никогда не будет забыт беспримерный подвиг героев, отдавших жизнь за мир и свободу для новых поколений. На века останется примером самоотверженности трудовой подвиг женщин, стариков, детей, которые не щадя себя в тылу обеспечивали фронт всем необходимым. Нет на свете слов, чтобы выразить благодарность нашим ветеранам», — отметил глава республики.

«Наша нравственная обязанность — чтить память героев! На примере их беззаветного служения Отчизне нам необходимо воспитать молодое поколение в любви к родной земле, привить ему чувство гордости и ответственности за свою страну! Это особенно важно в нынешнее время, когда не прекращаются попытки исказить историю, украсть у нашего народа его Великую Победу», — сказал Михаил Игнатьев.

В параде приняли участие более 1 тыс. человек, задействовано более полусотни единиц техники. При этом в этом году не было среди них легендарного танка Т-34, который каждый год был украшением парада. Продолжили парад Победы участники всероссийской акции «Бессмертный полк». Число участников масштабных мероприятий пока не разглашается, но судя по массовости, их было не меньше, чем в прошлом году: тогда, напомним, с портретами вышли более 30 тыс. жителей и гостей столицы.

ИА REGNUM Ветераны

Первые почётные ряды на параде были отданы ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Среди ветеранов — 94-летний Юрий Петров, который был призван в армию в сентябре 1942 года, освобождал Смоленскую область, Белоруссию, Кенигсберг. Награждён орденами «Красной Звезды» и орденом Славы третьей степени, «Отечественной войны» первой степени, медалями «За боевые заслуги». Во время войны был разведчиком батареи 203-х миллиметровых гаубиц.

«Это артиллерия прорыва Верховного главнокомандующего. Третья гвардейская дивизия. Пруссию очищали от фашистов и штурмовали Берлин», — говорит он о своём фронтовом пути.

Орден «Красной звезды» ему присуждён за то, что «нашёл дот во время боя и корректировал огонь по нему, его разрушили». Орден Славы — за то, что, получив ранение, не покинул поле боя и продолжал сражаться. День Победы он встретил в Восточной Пруссии. Тогда они ехали в район сосредоточения войск, чтобы занять боевую позицию. И в поле, где два трактора «тащили гаубицу», приказали её оттащить от дороги, чтобы не мешала проезду.

«И нас остановили, шум какой-то поднялся, и этот шум был всё ближе, ближе. Небо было в трассирующих пулях, ракеты пускали, кричали: «Ура, ура! Победа!». Я весь диск выпустил. И нас застал День победы в поле, во время марша. Потом смотрю — комбат прячет пистолет», — вспоминал ранее ветеран.

«Всем желаю успехов и быть патриотами своей республики, чтобы думали о том, как сделать лучше и красивее, счастья и успехов в работе», — сказал Юрий Петров, процитировав слова из песни:

«Живи, пока живётся,

Что может лучше быть:

Покуда сердце бьётся

На свете можно жить!»

ИА REGNUM Агриппина Янович. Праздник со слезами на глазах

Агриппина Янович была призвана на фронт 17-летней девушкой в 1942 году, участвовала в сражениях на Курской дуге:

«5 июля 1943 года началось сражение. Я, конечно, с оружием в руках на врага в атаку не ходила, моё дело было спасти раненых на поле боя, оказать первую медицинскую помощь. По 3−4 суток не спали, когда дивизия шла вперёд с освобождением, с боем: мы просто шли и на ходу спали. Среди спасённых был мой земляк, с Аликовского района. С этим человеком я встретилась через 12 лет после войны».

93-летняя труженица тыла Александра Кузулева со слезами вспоминает, как «жили мы мирно, когда не было войны», как танцевали и водили хороводы под гармонь вокруг клуба.

«Была, доченька, в тылу. Мозолистыми руками не владею я, согнулась. Домой не пускали, в субботу только мыться. Там деревянные вагончики были на колёсах, на первом этаже — мужики, трактористы, а внизу мы, девчонки», — вспоминает ветеран, пожелав всем здоровья:

«Желаю доброго здоровья, храни Господь! Вот давеча молодёжь идёт — я их перекрестила всех. Живите ради нас, для нас, чтобы я думала, что защита у меня есть. Живите с Богом».

ИА REGNUM Чебоксарцы считали за честь пожать руку ветерану

ИА REGNUM Ветеранов осыпали цветами

Слезы у ветеранов вызвало прохождение колонны «Бессмертного полка» — чебоксарцы благодарили ветеранов, осыпая их цветами, целуя и пожимая руки, желая им здоровья. В числе «полковых» участников — вице-мэр Чебоксар Владимир Филиппов, который шёл с портретом своего отца Ивана Филиппова, воевавшего в составе 94-й стрелковой дивизии. Он демобилизовался в 1946 году.

«Для меня 9 мая — самый важный, великий праздник нашего народа. Олицетворяет жизнь, доброту, появление жизни, ведь весна — это всегда рождение жизни. С 1987 года, после возвращения из армии, я каждый год в День Победы иду на парад в Чебоксарах», — рассказал Владимир Филиппов.