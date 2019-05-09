Буэнос-Айрес, 9 мая, 2019, 17:32 — ИА Регнум. Покушение на жизнь аргентинского депутата Эктора Оливареса состоялось у здания парламента в Буэнос-Айресе. Об этом 9 мая сообщил телеканал Todo Noticias.

Geoffrey Fairchild Стрельба

По предварительной информации, в депутата, шедшего по улице, выстрелили неизвестные из проезжавшего мимо автомобиля.

В результате стрельбы погиб человек, который шёл по улице рядом с депутатом. Сам Эктор Оливарес был госпитализирован в тяжёлом состоянии. В настоящее время его оперируют.

Нападавшим удалось скрыться. Причины покушения на жизнь депутата пока неизвестны.

По данным телеканала, Эктор Оливарес, представляющий партию «Гражданский радикальный союз», накануне принимал участие в обсуждении закона, направленного против футбольных хулиганов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении на депутата парламента в Чехии Доминика Фери. На него напали двое неизвестных и жестоко избили. Пострадавший был госпитализирован с раной на спине.