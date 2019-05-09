Мурманск, 9 мая, 2019, 17:12 — ИА Регнум. День Победы в Мурманске начался с парада войск Мурманского гарнизона и военной техники. Его принимал новоиспеченный главнокомандующий Военно-морским фортом России адмирал Николай Евменов.

Gov-murman.ru Главнокомандующий ВМФ России принимает военный парад в Мурманске

Командовал парадом заместитель командующего Северным флотом генерал-лейтенант Виктор Воронов. Первыми по главному проспекту города торжественным маршем прошли воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища. За ними — воины-североморцы, пограничники, спасатели, представители силовых структур и ведомств. Завершали праздничную колонну участники всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». В составе парадных расчётов — свыше 800 человек.

Gov-murman.ru Зрителями военного парада стали тысячи мурманчан

За пешим парадом проследовала боевая техника. В одном строю с современным вооружением — артиллерийскими установками, мотовездеходами, бронетранспортерами, снегоболотоходами, зенитными ракетными комплексами — машины времен Великой Отечественной войны. Возглавил колонну легендарный танк Победы Т-34.

Gov-murman.ru Парад военной техники

Многотысячным маршем прошел по городским проспектам «Бессмертный полк». Среди северян с портретами родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, глава Мурманской области Андрей Чибис. На штендере в его руках — фотография дедушки Александра Семёновича Чибиса, который погиб на Курской дуге.

На митинге памяти у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» Андрей Чибис поздравил всех северян с Днем Победы.

Gov-murman.ru Многотысячное шествие «Бессмертного полка»

«Сегодня священный для нашего народа праздник. Важно помнить, какой огромной ценой далась Победа, помнить о том, что сегодня мы живём, растим детей и развиваем страну благодаря мужеству наших отцов и дедов. Мы обязаны помнить, какой ценой здесь, на Севере, наши герои защищали родные рубежи от врага. Страшно представить, в каких суровых условиях шли бои. Мы обязаны помнить, как вся страна ковала Победу в тылу. И лучшей памятью о подвиге нашего народа будут наши дела, дела будущих поколений. Мы должны сделать так, чтобы наша область и наша страна процветали, чтоб наши города были красивыми, чтобы молодежи хотелось жить на родной земле — это наша ответственность. И мы, живущие сегодня, обязаны доказать своими делами, что мы достойны подвига Великой Победы», — сказал Андрей Чибис.

Впервые, спустя десятилетия, в небе над мурманским «Алешей» состоялся воздушный парад. Первой прошла группа вертолётов Ми-8, Ка-27ПЛ и Ка-29. За ними — самолёты военно-транспортной и противолодочной авиации Ан-26, Ил-20, Ил-38 и Ту-142.В середине строя — учебно-тренировочный Су-25 УТГ и две пары палубных истребителей Су-33 и МиГ-29К. Замкнули воздушный строй бомбардировщики Су-24М и истребители-перехватчики МиГ-31БМ. Всего в пролёте участвовало 16 единиц авиатехники. Они прошли с запада на восток в диапазоне высот от 200 до 600 метров. Управлять самолётами и вертолетами доверили лучшим представителям лётного состава.

В честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Мурманске и Североморске сегодня ровно в 22 часа состоятся 30-залповые артиллерийские салюты и фейерверки.