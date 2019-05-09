Елец, Липецкая область, 9 мая, 2019, 17:09 — ИА Регнум. День Победы широко отметили в Ельце Липецкой области — в 2007 году за мужество, проявленное защитниками города в борьбе за свободу и независимость нашей Родины, городу было присвоено Почётное звание Российской Федерации — «Город воинской славы», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Липецкой области.

Пресс-служба администрации Липецкой области День Победы в Ельце

В праздновании Дня Победы в Ельце принял участие врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Глава региона открыл парад, посвященный Дню Победы, и обратился к ветеранам войны, труженикам тыла, узникам концлагерей, жителям города.

«Дорогие друзья, уважаемые ветераны! Поздравляю вас с Днем Победы! С праздником, соединившим в себе радость и слезы. В этот торжественный день желаем всем больше счастья каждый день, беречь себя и своих близких, быть рядом в трудные времена! И пусть мир царит в каждом доме! Низкий поклон ветеранам, детям войны, труженикам тыла! С праздником Великой Победы!» — сказал Игорь Артамонов.

В параде приняли участие более тысячи человек или 28 пеших расчетов — воинские подразделения, парадные расчеты УВД, МЧС, пожарные, школьники и студенты, участники патриотических и исторических клубов. Студенты ЕГУ им. Бунина прошли в форме пехотинцев времен Великой Отечественной войны, студентки медицинского колледжа — в форме санинструкторов военных лет. Впервые в параде участвовала техника: по улицам города проехали грузовики и мотоциклы времен Великой Отечественной войны.