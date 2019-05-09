Киев, 9 мая, 2019, 17:06 — ИА Регнум. Украинский певец Святослав Вакарчук имеет теоретические шансы привести в Верховную Раду свою политическую силу. Об этом 9 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-министр юстиции Украины Александр Лавринович.

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«Что касается Святослава Вакарчука, он уже один раз сходил в Верховную Раду, увидел, что это такое. Ему что-то не сильно понравилось… Его политическая сила имеет теоретические возможности попасть в парламент, но иметь возможность влиять на принятие решений в парламенте эта политическая сила иметь не будет», — считает Лавринович.

По его словам, партия Вакарчука «пооткусывает» электорат у партий «Гражданская позиция», «Батькивщина», «Сомопомощь», в небольшой мере у партии «Слуга народа».

«В случае если выборы пройдут в июле или августе, за это время будет определенное снижение рейтингов «Слуги народа». За это время не будет триумфального роста, но и большого понижения не будет», — сказал Лавринович.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне украинский телеканал ICTV со ссылкой на свои источники проинформировал, что Святослав Вакарчук в очередной раз собрался принять участие в парламентских выборах. По данным СМИ, 16 мая Вакарчук может объявить об этом официально и представить свою команду.

Напомним, в 2007 году на досрочных парламентских выборах Вакарчук прошел в Раду по списку пропрезидентского блока «Наша Украина— Народная самооборона». Он состоял впарламентском комитете по вопросам свободы слова и информации, был членом группы по межпарламентским связям с Россией. При этом за время пребывания в должности депутата он не подал ни одного законопроекта, дважды выступил с парламентской трибуны и пропустил 56 из 71 пленарных заседаний.